Can Dündar'ın basın toplantısına katılması böyle engellenmiş!

Erdoğan, Almanya ziyaretinde Gazeteci Can Dündar'ın basın toplantılarını takip etmesi için Almanya tarafından akredite edilmesine gösterdiği tepkiyi anlattı.

İşte Can Dündar'ın Erdoğan'a soracağı soru

CAN DÜNDAR'IN ALMANYA'DA ERDOĞAN'IN BASIN TOPLANTISINA AKREDİTE EDİLME OLAYI

Erdoğan'ın Can Dündar'la ilgili açıklamaları şöyle:



"Bunlar şimdi ne yapıyor? Yurtdışı ziyaretini de kendi ülkesini eleştirmek ve arzu edilmeyen iftiralar için kullanıyorlar. Son Almanya ziyaretinde 5 yıl 10 aya mahkum olan bir gazeteci vardı ya. Kaçtı oraya, orda da rahat durmadı. Bize haber gelince dedik ki, bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. Siz yaparsınız basın toplantısını. Biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız.

Can Dündar'dan Erdoğan'a jet yanıt

Benim ülkemde ceza almış bir gazeteciyi siz orada barındırıyorsanız, bunun ortaklığa yakışır bir yanı yoktur. Aynı durum bizde olsa elinden tutar size teslim ederiz. Biz hep bunu uyguladık. Ama biz maalesef ülkemize ihanet edenleri istiyoruz, elli dereden elli su getiriyorlar. Bu tüm Batı'da böyle. Artık biz anlatmaktan bıktık. Bu zat, hızını alamayıp, kimi ülkelerle ticaretimizi kendi paramızla yapmamızı da eleştiriyor.

Eminim onlar da zamanla bu işin manasını kavrayacaklardır. Bu zat kendince büyük sandığı bir takım rakamları zikrederek, Türkiye'nin borcunu çeviremeyeceğini ima ediyor. Kim veriyor sana bu aklı? Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye'dir. Biz ülkemizi faiz, enflasyon, kur şer üçgenine sıkıştırmaya çalışanların oyunlarını bozmakla meşgulüz."

Erdoğan'dan yeni döviz açıklaması