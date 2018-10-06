Saray'dan Cumhuriyet'e skandal yasak

CUMHURİYET - AKP’nin Kızılcahamam kampı bugün başlıyor. 5 yıl aradan sonra yeniden Kızılcahamam’da düzenlenen kampın basın akreditasyon işlemleri AKP Genel Merkezi değil Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından düzenlendi.

Daha önceki kamplardan okuyucularına haber ulaştırabilen Cumhuriyet’e bu kamp için izin verilmedi. Kararın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir siyasetçi de eğer medyasından çekiniyor, korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir” açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.

AKP, kamp toplantılarını 2013 yılına kadar Kızılcahamam’da düzenliyordu. Ancak 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından toplantılar, otel yönetiminin FETÖ’ye yakınlığı iddia edilerek Afyorkarahisar’da düzenlenmeye başlamıştı. Otel el değiştirdi, yenilendi ve tekrar hizmete girdi. AKP kampları yeniden Kızılcahamam’da düzenlenmeye başlandı.

Başkanlık sistemi ile birlikte kampın organizasyonunda da değişiklik yapıldı. Basına yönelik akreditasyon işlemleri AKP Genel Merkezi tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlendi. Daha önce düzenlenen kampları takip edebilen Cumhuriyet’e bu kamp için izin verilmedi. Cumhuriyet’e zaten bir süredir Cumhurbaşkanlığı tarafından akreditasyon yapılmıyordu.

Erdoğan, Almanya ve ABD ziyaretlerinin ardından, Türkiye’de yaptığı açıklamada, “Devasa, güçlü zannettiğimiz ülkeleri başında olanların değil, medyalarının yönettiğini gördüm. Ülkemizi de medya yönetiyordu. Bir taraftan demokrasi derken halkı bir kenara koyuyorsun, medya diyorsun. Yazılı medya yarın yazar, varsın yazsın. Halk yoksa demokrasi yok. Medyayla filan falan demokrasi olmaz. Bir siyasetçi de eğer medyasından çekiniyor, korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir” demişti.