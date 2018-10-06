Şok iddia: McKinsey evine mi dönecek?

AKP'nin ülke ekonomisini ABD'li şirket McKinsey'e teslim etmesi yoğun tepki çekti. AKP tabanından da tepkilerin büyümesi bakan Berat Albayrak'ın da tartışılmasına neden oldu. AKP tabanından da tepkilerin yüksek sesle dillendirilmesinin ardından devreye yandaşlar girdi.

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, McKinsey tartışmaları ile ilgili köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Güngör yazısında, “McKinsey'le ne anlaşma yapıldı ne sözleşme... McKinsey çalışmasını sundu, sonra da evine döndü” dedi. Güngör McKinsey'in çalışmaları için para ödenmediğini belirtti.

Güngör köşesinde şunları aktardı:

“Biliyorsunuz, Yeni Ekonomi Programı'nda tasarrufları, etkin kayıt dışı mücadeleyi, gelir artırıcı tedbirleri tüm bakanlıklarla koordineli şekilde sağlayacak bir Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacağı açıklandı. Şöyle düşünün: Bu ofis kamuda maliyetleri düşürüp, verimliliği artırmaya liderlik edecek önemli bir kurum... Ofis çalışmalarının nasıl olabileceği ve dünya örnekleriyle ilgili bir ön çalışma istendi. Hani, üniversitedeki araştırma raporları cinsinden...

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Farklı danışmanlık firmalarından öneriler toplandı. McKinsey de yöntem önerilerini sundu. Bu önerilere para filan da ödenmedi. Yöntem önerilerini inceleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurgulanacak çalışmanın kendi insan kaynağıyla yapılacağını söyledi.

Anlayacağınız, McKinsey'le ne anlaşma yapıldı ne sözleşme... McKinsey çalışmasını sundu, sonra da evine döndü.

Açıkçası başından beri McKinsey'in Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'yle ilgili yaptığı, yapacağı zaten bundan ibaretti. O da oldu ve bitti.”