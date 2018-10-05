5 Ekim 2018 20:47

Hüsnü Mahalli'nin yeni adresi belli oldu

Hüsnü Mahalli'nin yeni adresi belli oldu
Suriye uzmanı, gazeteci - yazar Hüsnü Mahalli yeni adresini duyurdu.
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Gazeteci Hüsnü Mahalli, yeni adresini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki  hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hüsnü Mahalli, Tele1'de program yapmaya başlayacak. Mahalli'nin progmanı Tele1'de cuma ve cumartesi günleri saat 21:00-23:00 arasında olacak.

Mahalli'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni adres belli oldu:
Genel arzu, istek ve baskılar sonucu yarından itibaren haftada iki gün (Cuma ve Pazartesi) Tele1’deyim. Saat 21.00-23.00 Herkes tanıdıklarına haber versin. Sakın kaçırmayın. Önemli konular var."

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