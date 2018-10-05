Hüsnü Mahalli'nin yeni adresi belli oldu

Gazeteci Hüsnü Mahalli, yeni adresini sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.



Hüsnü Mahalli, Tele1'de program yapmaya başlayacak. Mahalli'nin progmanı Tele1'de cuma ve cumartesi günleri saat 21:00-23:00 arasında olacak.



Mahalli'nin yaptığı açıklama şöyle:



"Yeni adres belli oldu:

Genel arzu, istek ve baskılar sonucu yarından itibaren haftada iki gün (Cuma ve Pazartesi) Tele1’deyim. Saat 21.00-23.00 Herkes tanıdıklarına haber versin. Sakın kaçırmayın. Önemli konular var."