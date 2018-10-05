Son olarak Kanal D ekranlarında Günaydın Türkiye programı ile izleyici karşısına çıkan Murat Güloğlu’nun yeni adresi belli oldu.

MEDYARADAR/ Demirören Grubu’nun Aydın Doğan’a ait gazete ve televizyonları satın almasının ardından Kanal D’de değişime gidilmiş ve sabah haberleri yayından kaldırılmıştı.

Bu değişimin ardından Kanal D ile zorunlu bir ayrılık yaşayan Murat Güloğlu’nun bugün Show Radyo ile anlaştığı öğrenildi.

8 EKİM’DE DİNLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Murat Güloğlu 8 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her sabah saat 07:00-09:00 arası Show Radyo’da program yapacak.

EVİNİZİN OĞLU MURAT GÜLOĞLU

1995 yılında gazeteciliğe başlayan Murat Güloğlu, uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev aldı.

‘Evinizin Oğlu Murat Güloğlu’ sloganıyla tanınan Murat Güloğlu, Kanal D’den önce FOX TV’de de çalışmıştı.