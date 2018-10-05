DHA'dan ayrılık: Alnım ak, başım dik

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu’na satımasının ardından Demirören Haber Ajansı'nda (eski adı Doğan Haber Ajansı) bir ayrılık daha yaşandı.

12 yıldan bu yana kurum bünyesinde çalışan DHA'nın tecrübeli muhabirlerinden Felat Bozarslan, Demirören Haber Ajansı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bozarslan, ayrılık sonrası kişisel twitter hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"12 yıldan bu yana büyük bir özveri ve gayretle çalıştığım Doğan Haber Ajansı'ndan ayrılmış bulunuyorum.

Çok sevdiğim mesleğimden ayrıldığım şu anlarda; bugüne kadar bana güvenen, inanan tüm dostlara şükranlarımı sunarım. Umarım güveninizi boşa çıkarmamışımdır.

22 yıldır, savaşlarda, çatışmalarda, adliye koridorlarında, gazeteciliği en doğru şekliyle yapmaya çalıştım.

Ölüm tehditlerine, soruşturmalara, yargılamalara, hedef gösterilmelere rağmen, hep doğrunun yanında oldum.

Vicdanen rahat, alnım ak ve başım dik olarak gidiyorum.

Hoşça kalın Dostça kalın..."