Akit gericilikte sınır tanımıyor: Erkek asistan rahatsızlığı

Sağlıkta şiddet gündemden düşmezken Yeni Akit gazetesi, bugünkü manşetinde kadın doktorların yanında erkek asistan hekimlerin görev yapmasıyla ilgili bir haber yayınladı. Haberde, kadın hastaların mağdur edildiği iddia edilirken “Hekim seçme tercihine rağmen mahremiyet ihlalini aşamayan kadın hastalar, bu sıkıntıya çözüm bulunmasını istiyor” ifadesi yer aldı.

Ömer Faruk Şahin imzasıyla yayınlanan haberde, ismi verilmeyen bir kadının ifadeleri olduğu öne sürülen bir metin yer alıyor.

Metinde hamile olduğu öne sürülen kadının şu ifadeleri kullandığı iddia ediliyor:

“Kadın bir doktordan randevu alarak hastaneye gittim. Muayene odasında erkek asistan görünce rahatsızlığımı dile getirdim. Doktor hanım bu konuda bir şey yapamayacağını belirtti. Bulunduğum ilde başka devlet hastanesi de olmadığından özel hastaneye gitmek durumunda kaldım. En kısa zamanda bu sıkıntının giderilmesini ümit ediyorum.”

Haberde, asistan erkek hekimlerin mahremiyeti ihlal ettiği suçlamasına yer verilirken “Mağdurların gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da” denildi.