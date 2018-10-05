Deniz Zeyrek: Özgür medyanın gücünü burada tanıdım

Bir dönem Ankara Temsilciliği görevini de üstlenen Deniz Zeyrek ile Hürriyet gazetesinin yolları ayrıldı.

Doğan Medya Grubu'nun mart ayında Demirören Holding'e satılmasının ardından Hürriyet gazetesinde başlayan işten çıkarmalar devam ediyor.

Önceki gün ayrıldığı belirtilen ve bugün son kez köşesinden okuyucuya seslenen Deniz Zeyrek, şunları yazdı:

"ASLINDA, bugün buradan duymanızı istemiştim.

Ancak bizim camiada bu tür haberler çok çabuk yayılıyor. Sosyal medyanın gücüyle de birçoğunuzun önceden duyduğunu düşünüyorum.

Evet, bu Hürriyet’teki son yazım.

1996 yılında “O bir Radikal” sloganıyla yayın hayatına başlayan Radikal gazetesinin kapısından içeri girdiğimde, gazetecilikte devam edip etmeyeceğimden emin değildim. Ancak gazetecilik virüsünün gücünden olsa gerek 1997 yılında “Karar ver artık akademisyen mi olacaksın gazeteci mi” diye tercih yapmam istendiğinde tereddütsüz “Gazeteci” demiştim.

Okullu değil, alaylı bir gazeteci olduğum için Radikal ve Hürriyet benim için gazetecilik okulu oldu. Olaylara insan odaklı bakmayı; hak haberciliğini; mazlumun, gerçeğin, özgürlüklerin, barışın ve demokrasinin yanında olmayı; hatta yöneticiliği burada öğrendim.

Özgür medyanın gücünü ve sorumluluklarını burada tanıdım.

Mesleğin zorluklarını ve bedellerini bir kefeye koyduğumda (her şeye rağmen), mesleğin kazanımları ve iyi yanlarıyla dolu kefenin her zaman daha ağır olduğunu gördüm.

Birlikte çalıştığım büyük gazetecilerin rehberliği her zaman yolumu aydınlattı. Çok önemli dostluklar kurdum.

O nedenle, beni sizinle buluşturan bu büyük camiadan ayrılıp siz Hürriyet okurlarına veda ederken, teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Hem size, hem birçoğuna gönül rahatlığı ile “dostum” diyebileceğim Hürriyet’teki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Başka mecralarda görüşmek dileği ile...

Her zaman gerçekle ve sevgiyle kalın."