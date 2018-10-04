Gazeteci Güleş'in cezası Yargıtay'ca onandı

Yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılandığı Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mehmet Güleş’e verdiği 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay’ca onandı.

Davanın 3 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmasında mahkeme, Güleş’e yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı “örgüt üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay, “örgüt propagandası yapmak” suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Güleş’in avukatı Resul Tamur, yerel mahkemenin kararı üzerine Antep Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Ceza Dairesi’ne istinaf başvurusunda bulundu. Ancak mahkeme, yapılan başvuruyu esastan reddederek cezayı onadı. Bunun üzerine Av. Tamur, yerel ve bölge mahkemelerinin kararlarının temyizi için Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Güleş hakkında verilen hükmü onadı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURULACAK

Tamur, “Yargıtay’ın onama kararında üye hakimlerden birinin Güleş’in dosya arasında yer alan telefon görüşmelerinin mesleki faaliyet kapsamında tanımlaması gerektiği görüşüne katılmakla birlikte aynı üye hakimin DİHA’ya ve gazeteci olarak Güleş’in haber diline yaklaşımları da ayrıca hukuki olarak kabul edilemez bir noktadadır” dedi. Av. Tamur, Güleş acısından tedbir talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacaklarını kaydetti.