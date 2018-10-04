Bugün yayımlanan gazeteler arasında BirGün, Evrensel, Cumhuriyet, Sözcü ve Aydınlık gazeteleri enflasyonun zirve yapmasını birinci sayfasına taşırken, diğer gazeteler konuyu birinci sayfalarına taşımadı.
4 Ekim 2018 11:57
Yandaş gazeteler enflasyonu böyle 'görmedi'
Yandaş gazeteler enflasyonun % 24.52 ile 15 yılın zirvesine çıkmasını birinci sayfalarından görmedi.
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