4 Ekim 2018 11:57

Yandaş gazeteler enflasyonu böyle 'görmedi'

Yandaş gazeteler enflasyonu böyle 'görmedi'
Yandaş gazeteler enflasyonun % 24.52 ile 15 yılın zirvesine çıkmasını birinci sayfalarından görmedi.
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Bugün yayımlanan gazeteler arasında BirGün, Evrensel, Cumhuriyet, Sözcü ve Aydınlık gazeteleri enflasyonun zirve yapmasını birinci sayfasına taşırken, diğer gazeteler konuyu birinci sayfalarına taşımadı.

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