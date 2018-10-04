Suudi Arabistan'dan kayıp gazeteci açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu kaybolan Suudi gazeteciyle ilgili olarak Türk makamlarla iletişimde olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı söylenen Suudi gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Başkonsolosluk'tan açıklama geldi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın 'konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra kaybolması ilgili olarak Türk yetkililerle iletişim ve koordinasyon içinde olunduğunu' belirtti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan açıklamada, "Kaşıkçı'nın kayboluşuna dair detayların açıklığa kavuşturulması için Türk yetkililerle koordinasyon halindeyiz" denildi.

SELMAN'A MUHALİF İSİM

Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif yazılar yazan Kaşıkçı yaklaşık bir yıl önce ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşmişti.

Dün Reuters Haber Ajansı'na bilgi veren bir Suudi yetkili ise, ülkenin önde gelen gazetecilerinden Kaşıkçı'nın konsoloslukta ya da Suudi gözetiminde olmadığını belirtmişti.

KAŞIKÇI'NIN BİNADAN AYRILDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosloğu'nda" demişti.

Kalın gazetecilere yaptığı açıklamada, "Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde" ifadelerini kullanmıştı.

Yine Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili de Kaşıkçı'nın konsolosluktaki işlemlerini yaptıktan kısa süre sonra binadan ayrıldığını savunmuştu.