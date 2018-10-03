FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Lütfi Elvan'ın 'birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor' sözlerine çok sert tepki göstermiş ve 'Atıyorsunuz kafadan, yok öyle bir şey! Eyvallah derim, ben bu mesleği bırakırım, bir daha da yapmam! Kim yaptırıyormuş ben de öğreneyim' demişti. Bu sözlerin ardından RTÜK Fatih Portakal'a 'doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz' hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi.
3 Ekim 2018 22:09
Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! RTÜK'ten ceza
RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan haber nedeniyle kanala para cezası kesti.
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