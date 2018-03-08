TMSF, KHK ile kapatılan medya kuruluşlarını satışa çıkardı

Jin Haber Ajansı, Azadiya Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara Şubesi ve Cihan Haber Ajansı'nın makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa sunuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı, Azadiya Welat Gazetesi, Patnos FM, Bugün TV Ankara Şubesi ve Cihan Haber Ajansı'nın makine, teçhizat ve demirbaşları teklif alma yöntemiyle satışa sundu.

TMSF, 5 medya kuruluşunun varlıklarını 954.000 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Söz konusu varlıklar, 9 Mart mesai bitimine kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla teklif verilen varlıklar için teklif sahipleri arasında 13 Mart'ta açık artırma yapılacak.

Bu arada, bazı basın yayın kuruluşlarından TMSF'ye devredilen 6 araç da 1 milyon 138.500 lira toplam muhammen bedelle satışa çıkarıldı.