RTÜK dizilere ceza yağdırdı

Show TV'nin Gülperi isimli dizisinde bir kadına taciz-tecavüz girişimi, makasla yaralama ve bir kadının tokatlanarak darbedilmesi sahnelerinin ekrana getirildiğini saptayan Üst Kurul, bu sahnelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatine vardı. Gülperi dizisindeki bu sahneler nedeniyle Show TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ÇUKUR'UN YENİ SEZONUNA CEZA

Geçen sezonun hem en çok izlenen hem de çok izleyici şikayetine konu olan yapımlarından ‘Çukur' dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK'ün yaptırımına uğradı.

Üst Kurul, dizide yoğun şekilde kullanılan şiddet içerikli sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek dizinin yayınlandığı Show TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

AVLU'YA ŞİDDET YAPTIRIMI

Reyting rekortmenleri arasında yer alan Star TV'nin ‘Avlu' dizisinin tekrar bölümlerindeki şiddet içerikli sahneler de RTÜK'ün gözünden kaçmadı.

Dizinin geçen sezonda 21.30'dan sonra yayınına giren tekrar bölümlerinin, yetersiz flulaştırma ile gündüz erken saatlerde ekrana getirildiği belirlendi ve sahnelerde buharlı pres ütü ile el yakma, alkolik anneden şiddet görme, buzdolabına kapatılma, bıçaklama gibi birçok şiddet sahnesinin yer aldığı saptandı. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olan sahneler sebebiyle kanala idari para cezası kesildi.

Star TV, bir başka dizisi olan ‘Söz' nedeniyle de Üst Kurul'dan idari para cezası aldı. İncelemede erken saatte şiddet içerikli sahnelerin gösterilmeye başlandığı ve 21.30'dan sonra bu sahnelerin devam ettiği, ertesi gün ise 12.30-15.00 saatlerinde yetersiz bir çıkarma ve flulaştırma ile dizinin tekrar yayını yapıldığı tespit edildi.

ARKA SOKAKAR'A CEZAİ YAPTIRIM

Kanal D'ye de ‘Arka Sokaklar' isimli dizide tecavüz edilerek öldürülen bir çocuğun bedeninin çamaşır suyuna bulandığı ve bu sebeple katil ile ilgili bilgiye ulaşılamadığı şeklinde suçlunun delil karartmasını gösteren sahneler nedeniyle cezai yaptırım uygulanması kararı alındı.