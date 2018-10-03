Hürriyet yazarından Hıncal Uluç'a sert tepki

Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, kendisini taciz iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Talat Bulut'a karşı operasyon yapmakla suçlayan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'a bugünkü köşesinden yanıt verdi.

Uluç'un, yazısında Posta'da çıkan Talat Bulut haberine atıfta bulunarak; "Posta'daki habere bak. Daha yayınlanmamış Cengiz Semercioğlu röportajına, gene saptırılmış bir atıf var. Yani "İşbirliği açık, net.. Belki de Cengiz yazdı koydu oraya..." ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Semercioğlu, Sabah yazarının iddialarına böyle yanıt verdi...

“Ben ısrarla bu konu benim için kapanmıştır” desem de Hıncal Uluç ısrarla beni Talat Bulut tartışmasının çekmeye çalışıyor.

İddiaları da fazlasıyla garip olmaya başladı.

Posta gazetesinde çıkan Talat Bulut haberini bile benim kaleme aldığımı düşünüyor artık.

Böyle bir şey nasıl olabilir Hıncal Abi?

Sen Takvim’deki bir haberi yazabilir misin? Yazmaya kalksan Ergün Diler, “Hop n’oluyo abi” demez mi?

Emin ol ben de Posta’da haber yazmaya kalksam Emre İskeçeli de “İyi misin Cengiz” diye bana sorar.

Hıncal Uluç diyor ki; Benim Fatih Aksoy’la pazar röportajım (30 Eylül) çıkmadan 2 gün önce (28 Eylül) Posta o röportaja atfen haber yapmış, hep birlikte Talat Bulut’a algı operasyonu yapmışız.

İddiaya gel!

Külliyen yanlış biliyorsun Hıncal Abi.

Çünkü Posta’da çıkan haberin kaynağı benim röportajım değil.

Birsen Altuntaş’ın “Şov Dünyası” adlı YouTube kanalı...

Talat Bulut oraya konuk oldu ve Şevval Sam için “Kimse benimle çalıştığı için maalesef diyemez.

Bunun hesabını verecek” dedi.

Posta’da çıkan, senin dilini eleştirdiğin ve “Belki de Cengiz yazdı koydu oraya” dediğin haber işte bu. 28 Eylül Cuma yayınlandı.

Ben iki gün sonra yayınlanan röportajımda ise Fatih Aksoy’a, “Talat Bulut’a haksızlık mı yaptık” diye konuyu sordum.

Yani ne Posta’da çıkan haberden benim...

Ne iki gün sonra Kelebek’te çıkacak röportajdan Emre İskeçeli’nin haberi var.

Nasıl olup da biz işi gücü bırakıp, kafa kafaya verip Talat Bulut’a algı operasyonu yapmış olabiliriz?

Üstelik “işbirliği açık ve net” diyorsun!

Bu nasıl gazetecilik diye sormuşsun ya Hıncal Abi, şimdi ben sana aynı soruyu soruyorum.

Posta’yla benim aramda “açık ve net” dediğin işbirliğinin olmadığını haberin kaynağıyla kanıtladım sana.

Şimdi ne yapacaksın?

Ben söyleyeyim; bu mesnetsiz iddiayı ortaya atarak hem bana hem Posta ekibine bir özür borcun var."

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