Dünyanın ilk kripto para kanalı açılıyor

Bir çok televizyon kanalının kuruluşu ve hizmete girişinde rol alan Nuri Çolakoğlu, NTV ve Star TV'nin kurucularından olan ünlü ekran yüzü Celal Pir ve Doğan Medya Grubu'nda finans yöneticiliği yapmış Ali Eşelioğlu tarafından yayına hazırlanan kanalın ismi Coin News Channel.

7 gün 24 saat İngilizce yayın

Coin News Channel, 7 gün 24 saat boyunca, İngilizce yayın yapacak. Uydu, kablo, internet ve benzer bütün platformlardan izleyicisine ulaşacak ve dijital para piyasasının nabzını tutacak, kripto paralar hakkındaki son dakika haberlerini hızlı bir şekilde duyuracak. Doğru kaynaklardan haberler elde ederek kripto para yatırımcılarını kaynağı ve doğruluğu bilinmeyen dedikodu haberlerden koruyacak.

Haber Merkezi Londra'da

Londra’daki haber merkezinden tüm dünyaya canlı yayın yapacak olan Coin News Channel ekranlarında, dijital para ekonomisini iyi bilen uzmanlar, analistler, ekonomistler, akademisyenler güncel ve doğru bilgileri aktaracak, gelişmeleri yorumlayacak. New York, Frankfurt, Paris, Moskova, Shanghai, Singapur, ve Tokyo’daki haber ekipleri gelişmeleri aktaracak.