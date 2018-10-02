Habertürk'te yayaları ezen sürücü hakkında skandal ifadeler

GERÇEK GÜNDEM - İstanbul Bakırköy'de bir kadını aracının içinde döven sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Sürücü vatandaşların tepkisinin ardından aracını yayaların üstüne sürdü. Olay yerinden uzaklaşmak isterken ters şeride giren sürücü 5 vatandaşı yaraladı. Sürücü kaçmasına rağmen kısa süre de yakalanarak karakola götürüldü.

İstanbul'da dehşet anları! Otomobili yayaların üzerine sürdü

HABERTÜRK MUHABİRİ: CAN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTI



Bakırköy'de gerçekleşen olayı Habertürk canlı yayında anlatan Habertürk muhabiri Nihat Uludağ sürücünün kaldırıma çıkarak yayaları ezmesini "Panik ve can güvenliği için sürücü bunu yapmış" dedi.



DİDEM ARSLAN'DAN MUHABİRE JET FIRÇA

Didem Arslan Yılmaz da Nihat Uludağ'ın skandal ifadelerine tepki göstererek "Sürücünün can güvenliğinden daha çok içerideki kadının can güvenliğini merak ediyorum" dedi.