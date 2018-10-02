Cumhuriyet'te 6 isim birden veda etti!

Geçtiğimiz ay, Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nda yaşanan yönetim değişikliği sonrası, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya olmuştu. Küçükkaya’nın gelişi sonrası köklü bir değişim sürecine giren gazetede birçok önemli yazarla da yollar ayrılmıştı.

Yeniden yapılanma kapsamında bugün Cumhuriyet Gazetesi’nde 6 isimle daha ayrılık yaşandı.

Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Pelin Ünker (Editör), Duygu Güvenç (Muhabir), Nazan Özcan (Muhabir), Canan Coşkun (Adliye Muhabiri), Selin Görgüner (Yurt Haberler Müdürü) ve Dilek Şen (Muhabir) Cumhuriyet Gazetesi ile yollarını ayırdı.

Ekonomi editörü olan Pelin Ünker, daha önce ‘Panama Papers’ sızıntılarını haberleştirerek uzun süre konuşulmuş ve Bakan Beraat Albayrak’la davalık olmuştu.

Gazetenin adliye muhabiri Canan Coşkun ise geçtiğimiz günlerde yeni yönetimin haberlerini kullanmadığını ve gönderdikleri diğer muhabirin duruşmada kitap okuduğunu dile getirdi. Coşkun’un “Yazık bu gazeteye yazık!” çıkışı oldukça ses getirmişti.