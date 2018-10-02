Alo Fatih 'yeşil saha'da ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yayınladığı ses kayıtları sonrası hafızalarda ‘Alo Fatih’ diye yer eden Mehmet Fatih Saraç yeniden ortaya çıktı.

Medyaradar - Türkiye’nin ‘Alo Fatih’ diye tanıdığı Mehmet Fatih Saraç, uzun bir süre sonra yeniden objektifin önüne geçti.

Saraç, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli’ye Kemerburgaz Tesislerini gezdirirken görüntülendi.

Kasımpaşa’nın Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Fatih Saraç, bir dönem FETÖ’nün yayınladığı ses kayıtlarında başbakanla yaptığı konuşmalardan ötürü uzun süre gündem olmuştu.

Kayıtlarda, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın, sık sık telefonla aradığı Saraç aracılığı ile Habertürk’te yayınlanan haberlere müdahalede bulunduğu dinleniyordu.

Olay o dönem uzun süre sosyal medyanın gündemini meşgul etmiş, Türkiye’deki muhalif medya Saraç’ı ‘Habertürk’ün AKP komiseri’ olarak yazmıştı.

Erdoğan ise İspanya Başbakanı ile 2014 yılında düzenlediği bir basın toplantısı sırasında, FETÖ’ye yakın bir gazetenin muhabiri tarafından yöneltilen ‘Habertürk’e müdahale’ sorusunu ise “Evet, Fas'tan aradım. Bizimle ilgili hakaretleri söyledim, kendileri de gereğini yaptılar. Öğretmek durumundayız" şeklinde cevaplamıştı.