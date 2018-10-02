Çukur mu Söz mü? Reyting yarışını hangisi kazandı?

Ömer ÜST - Medyatava / Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de ise10.32 izlenme oranı (rating), 25.66 izlenme payı (share), AB’de 11.29 izlenme oranı (rating), 28.31 izlenme payı (share) ve ABC1'de de 12.18 izlenme oranı (rating), 28.36 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu.



Çukur'un yeni sezonundan ilk sahne:

Zirveye sürpriz ortak

Çukur'un tüm kategorilerde zirvede yer aldığı günde Total'de 7,53 izlenme oranıyla Star'da yayınlanan Söz dizisi 2'nci oldu. Çukur'un özet bölümü de AB'de 6,69 ve ABC1'de 7,24 izlenme oranlarıyla 2'nci, Total'de ise 6,36 izlenme oranıyla 3. oldu.

Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Total'de 5,20 izlenme oranıyla 5, AB'de 6,19 ve ABC1'de de 6,33 izlenme oranlarıyla 3. sırada yer alarak, güçlü dizileri geride bıraktı.

Hangi diziler zirve yarışında geride kaldı?

Çukur ve Söz dizilerinin yeni sezonlarına başlamalarıyla reyting kartları yeniden dağıtılan pazartesi gününde Yasak Elma, Ege'nin Hamsisi ve Koca Koca Yalanlar zirveden uzaklaşmaya devam ettiler.

FOX'un Yasak Elma dizisi Total'de 4,62 ve AB'de 3,57 izlenme oranlarıyla 6'ncı, ABC1'de de 4,76 izlenme oranıyla 5'inci oldu. TRT1'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi Total'de 2,86 ve ABC1'de 3,08 izlenme oranlarıyla 11. olurken, AB'de ise 3,35 ile 9. oldu. Kanal D'de ekrana gelen Koca Koca Yalanlar ise Total'de 2,76 izlenme oranıyla 12, AB'de 2,96 ile 11 ve ABC1'de de 3,22 izleneme oranıyla 10. oldu.