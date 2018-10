Kral TV'de şok anlar! Polis baskın yaptı

Yeni Birlik gazetesi yazarı Michael Kuyucu bugünkü köşe yazısında, Doğuş Grubu’nda yaşananları şöyle anlatmaya başladı:

“Bu medya grubu kaliteye çok önem vermesine rağmen son yıllarda çok ciddi politik potlar kırdı. Gezi Parkı olayları sırasında o dönemin genel müdürünün yaptığı ‘bizim de yayıncı olarak suçumuz var’ anlamındaki açıklama o dönem çok ciddi eleştirilmişti. 15 Temmuz akşamı Erdoğan halkı hain darbecilere karşı sokağa davet ederken, Kral Grubunun kanalında yine bir pot daha kırılmış ve halkı sakin olmaya davet eden, hatta sokağa çıkmamaya yönelik telkinlerde bulunan anonslar yapılmıştı. Bir diğer pot ise 24 Haziran seçimlerinde Kral TV’ye konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a söylenen ‘HDP eğer PKK’ya verdiği desteği keserse, ben HDP’ ye oy veririm’ sözü ile kırılmıştı. Bu söz günlerce sosyal medyada eleştiri konusu olmuş hatta AK Parti seçmeni tarafından da çok ciddi bir tepki almıştı.”

PARAYLA KLİP YAYIMLAMA

Kral TV’nin dünyada paralı klip yayımlayan tek kanalı olduğu ileri süren Kuyucu, şöyle devam etti:

“Kırılan bu potların merkezine hep Kral grubu vardı. Bunlara ek olarak müzik endüstrisinden çok ciddi eleştiri alan Kral Grubu, her ne kadar cirosu yüksek olsa da karlılık oranı da pek parlak bir grup olduğu için hala dünyada eşi benzeri olmayan ‘paralı klip yayınlama’ olayına devam ediyor. Şu an Kral Grubunun TV kanalında bir klip yayınlamak için 400 TL + KDV para ödemeniz lazım. Klipiniz tek bir kez yayınlanması için 480 TL ödeme yapıyorsunuz. Eğer bir sanatçı video klipinin günde 4 kez yayınlanmasını istiyor ve bu yayının bir ay sürmesini istiyorsa aylık KDV dahil 57.600 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu çok ciddi bir rakam. Müzik dünyası bundan yaka silkerken, bir yandan da TV kanalının yöneticisine yönelik çok ciddi eleştirilerde de bulunuyor. Müzik sektörü bir dönem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ile çok yakın olduğunu her defasında dile getiren ve bunu şaka ile karışık bir biçimde bir koz olarak kullanan Kral Grubu’nun bu tutumu son bir iki yılda çok ciddi eleştiri almaya başladı. Türkiye’de son yıllarda artan kutuplaşmanın da etkisiyle bu grubun yönetiminin uyguladığı bu psikoloji hem hükümete hem de Cumhurbaşkanına yönelik bir antipati yarattı.”

“10 AYDIR TELİF ÖDEMEDEN YAYIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI”

“Doğuş Grubunun diğer medya işletmeleri farklı bir strateji geliştirirken, Kral Grubunun politize olması ve bunu kullanması Ferit Şahenk’in de hem medyada hem de halktaki prestijini kaybetmesine neden oldu” diyen Kuyucu “Tam bunlar yaşanırken geçtiğimiz hafta belki de Doğuş Grubu tarihinde ilk kez yaşanan bir olay meydana geldi. Kral Grubunun 2018 yılında yaklaşık on aydır telif ödemeden yayın yaptığı ortaya çıktı” dedi.

“STÜDYOLARINA AVUKAT VE POLİS BASKINI YİYEN..”

Michael Kuyucu Kral TV’de yaşananları şöyle aktardı:

“Müzik On Air’de yer alan habere göre ‘Hakan Peker’in sahibi olduğu Peker Müzik şirketi bünyesindeki şarkıları (Hakan Peker, Burak Kut, Zafer Peker, Murat Kurşun, Özlem Tekin, Ali Güven gibi şarkıcılara ait şarkıların da aralarında bulunduğu) telif ödemeden izinsiz yayınlayan Kral TV ve Kral Pop Radyo hakkında yayınların yapıldığı stüdyolara polisler, bilirkişi ve Peker Müzik avukatı tarafından gelinerek tespitlerde bulunuldu, tutanak tutuldu ve işlem yapıldı. Böylelikle Peker Müzik şirketi, Kral Grubu’nda şarkılarının yayınlanmasını durdurdu!.. Gerekçe olarak da Kral Grubu radyo ve televizyon kanallarının, Peker Müzik şirketinden çıkan şarkıların korsan yayınlanması gösterildi. 5846 sayılı yasayı ihlal iddiasıyla Peker Müzik tarafından konuyla ilgili ceza davası açması bekleniyor... Çünkü Peker Müzik avukatları tarafından Peker Müzik’in sanatçılarını ve Hakan Peker’in çok sevilen son şarkısı Unutuluyor mu Aşklar şarkısını da lisanssız yayınladığı için bu tespitin yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 2018 yılı başından beri yaklaşık 10 aydır MÜ-YAP ile telif konusunda anlaşma sağlayamayan Kral Yönetimi’nin sadece Peker Müzik sanatçılarının değil, diğer müzik yapım şirketlerindeki sanatçıların şarkılarını telifsiz yayınlıyor olması da gündeme gelmiş oldu.’

Bu olay sırasında geçtiğimiz hafta Peker müziğin avukatı ve devleti temsil eden yetkililer Doğuş Holdinge gittiler. Edindiğim bilgiye göre Doğuş Grubu sekreteryası “Randevunuz var mı?” diye karşılamış devleti temsil eden yetkilileri. Bir tek bu olay bile grubun çok ciddi bir metal yorgunluk içinde olduğunu gösterdi. Buna ek olarak Kral Grubu’nun diğer önemli iki meslek birliği MSG ve MESAM’la da telif anlaşması yapmadığı ortaya çıktı. Avukat ve polis nezaretinde Kral Grubunun stüdyolarına giren ve kanalların korsan yayın yaptığının tespit edilmesi Doğuş Grubu adına çok büyük bir ayıp oldu. Düşünebiliyor musunuz, bir yandan NTV gibi kaliteli bir marka konumlandırması var, diğer yandan stüdyolarına avukat ve polis baskını yiyen ve korsan yayın yaptığı iddia edilen Kral Grubu. Artı ile eksi gibi bir şey bu.”