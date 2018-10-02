Meclis'te gazetecilere yeni yasaklar

Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, köşesinde dün gerçekleşen TBMM Açılışı’na dair ayrıntıları yazdı. Çelik getirilen sınırları köşesinde dile getirdi.

Çelik, tasarruf gerekçesiyle, TBMM açılışında bu sene resepsiyon yapılmadığını ancak, Meclis’teki halıların değiştirildiğini kaydetti.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

“TBMM’nin yeni yasama yılı bu sene ‘resepsiyonsuz’ açıldı. Biliyorsunuz, geleneksel resepsiyonun, ‘tasarruf’ gerekçesiyle yapılmadığı açıklanmıştı.

Resepsiyondan tasarruf eden Meclis’teki halıların tümü değiştirilmişti. Eski kırmızı halıların yerini, turkuaz renkteki yeni halılar almıştı. Kulisler, koridorlar, merdivenler ve diğer bütün ortak alanlardaki halılar yenilenmişti.

Halıların değiştirildiğini görünce, yenilenme kararı muhtemelen tasarruf tedbirleri uygulamaya koyulmadan önce verilmiştir diye düşündüm.”

GAZETECİLERE YENİ YASAKLAR

Meclis’te yeni dönemde gazetecilere yeni yasaklar getirildiğini kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

“Parlamento kartı sahibi gazeteciler Meclis kampüsüne araçlarıyla girebilir, kulislerle binaların diğer bölümlerinde görev yapabilir ve Meclis Lokantası’nda yemek yiyebilirdi.

‘-di’ diyorum zira habercilerin Meclis’e araçla giriş ve Üyeler Lokantası’nı kullanma hakkına son verildiğini dün yaşayarak öğrendik.

Meclis Başkanlığı’nın onayıyla verilen parlamento araç giriş kartına rağmen, dış kapıda otomobilden inip yaya olarak güvenlik kontrolünden geçerek gittik meclis binasına. Ziyaretçilere uygulananla aynı prosedürden geçerek…

Meclis Başkanı Yıldırım, bu değişikliğin ‘artan güvenlik riski’ gerekçesiyle yapıldığını söyledi. Yıllardır gazetecilerin milletvekilleriyle yemek yerken sohbet ettiği Üyeler Lokantası da basına kapatılmış. Kapıdaki görevli, ‘Burası sadece vekiller ve misafirlerine hizmet verecek’ dedi.

Haberciler artık, F Blok’taki resepsiyon salonunun alt katında yeni kurulan restoranda yemek yiyebiliyor. Meclis personeli ve koruma polisleri de bu yeni lokantaya yönlendiriliyor. Kulisler ve Meclis binasının diğer bölümleriyse şimdilik basına açık.”