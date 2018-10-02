Hürriyet'te bomba ayrılık!

Gazeteden gönderilen son isim, bir dönem Ankara Temsilciliği de yapan Deniz Zeyrek oldu. Ankara Temsilciliği’nden alınmasının ardından haftada iki gün yazdığı köşe yazılarıyla Hürriyet yolculuğuna devam eden Zeyrek, gazeteden gönderildi.

Dış politika ile siyaset odaklı yazılar kaleme alan Zeyrek'in ayrılması yeni Hürriyet yönetimi tarafından kararlaştırıldı.

Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade eden satışı izleyen süreçte Fikret Bila, Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etmiş; Ercüment İşleyen, hurriyet.com.tr Yayın Yönetmenliği'nden alınmış; Taha Akyol ve Mehmet Y. Yılmaz'ın köşeleri kapatılmıştı. Melis Alphan, satışın ardından gazeteyle yollarını ayıran ilk isim olmuştu. Son olarak geçen hafta Murat Yetkin Hurriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrılmış ve yazılarına da son vermişti.