Güray Öz'ün yeni adresi belli oldu

Cumhuriyet’te 7 Eylül Cuma günü, gazete yöneticilerinin hapsedilerek yargılandığı davada savcılığın tanığı olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Başkanı seçilmesi ve yönetim değişikliğinin ardından gazeteden çok sayıda isim ayrılmıştı.

Cumhuriyet gazetesi Okur Temsilcisi ve köşe yazarı Güray Öz sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla gazeteden ayrıldığını açıklamıştı.

Kararını "Bir veda yazısı yazmak isterdim ama olmadı" açıklamasıyla duyuran Öz, "Cumhuriyet gazetesindeki görevlerimden ayrıldıktan sonra veda yazım yayımlanmadığı, yazımı geri çektiğim için konu ile ilgili tutumumu belirtme gereğini duydum. Cumhuriyet gazetesinden çok sayıda yönetici, yazar, muhabir, editörün ayrılmasının farklı nedenleri var. Ama ayrılanların ortak noktası yönetime gelen yeni ekibin etkin kesiminin, Cumhuriyet davasındaki tutumudur." açıklamasını yapmıştı.

GÜRAY ÖZ ARTIK BİRGÜN'DE YAZACAK

Birgün gazetesi bugün birinci sayfasından Güray Öz'ün yazarları arasına katıldığını duyurdu.

Güray Öz yarından itibaren yazıları ile Birgün gazetesinde yer alacak.