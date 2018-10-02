Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı'nın "Madem masraftan kurtulduk bu kadar masrafı niye yaptık?" başlıklı köşe yazısı şöyle:

Saray gazetecileri yine soramadı

Damat Berat Amerika'dayken açıklamıştı.

Türkiye “McKinsey” adlı şirketle anlaşmıştı.

Bu şirket 16 bakanlıkta (zaten tamamı bu kadar) denetimler yapacaktı.

Ekonomi konusu artık bu şirketin işiydi.

Muhalefet “dış güçler edebiyatı” yapılırken bu anlaşmanın ne demek olduğunu sorguladı.



Türkiye'nin ekonomisinin Amerika'ya teslim edildiği söylendi.

Bu anlaşmanın örtülü bir IMF programı olduğu da ileri sürüldü.

Bana göre de bu anlaşma son zamanların en önemli haberidir.

Ama ne gariptir ki Erdoğan'ın seçip uçağa aldığı hiçbir gazeteci bu konuyu sormadı.



Aralarında genel yayın müdürleri, çok önem verilen köşe yazarları da var.

Buna karşı gazeteci yok orada.

Bu yüzden soru soramıyorlar.

Saray danışmanlarının dağıttığı soruları sorar gibi yapıp yine önceden hazırlanmış cevapları alıp yayınlıyorlar.

Oysa Erdoğan, ekonomi ile ilgili konuşurken “IMF ile örtülü anlaşma” eleştirilerine değinerek “IMF ile hiçbir işimiz olamaz” diyor.

Oradaki sözde gazetecilerin yine aklına gelmiyor “McKinsey” konusunu sormak.

Hem canım sıkılıyor hem de acıyorum bu zevata.

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