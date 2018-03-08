Ahmet Hakan: Bunun sorumlusu AK Parti'dir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Saadet Partisi, AK Parti’nin taktik hatasını sonuna kadar ve gayet başarılı bir şekilde kullanmıştır." dedi.

Ahmet Hakan'ın "Saadet köpürtmesinin sorumlusu AK Parti’dir" başlıklı

bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Saadet köpürtmesinin sorumlusu AK Parti’dir

AK Parti...

- Temel Bey’i Beştepe’de ağırlayarak...

- Temel Bey’e AK Parti’nin önemli ismi Mustafa Şentop’u hem de iki kez göndererek...

- “Saadet’e kapımız açık” mesajı vererek...

- Saadet’i resmen ve alenen ittifaka davet ederek...

Saadet’i acayip popüler hale getirmiştir.

*

- Dikkatlerin Saadet’e yönelmesine...

- Saadet’in ana akım medyada yer almasına...

- Saadet’in vereceği cevabın merak edilmesine...

Hepsine ama hepsine sebep...

AK Parti’dir.

*

Saadet Partisi de AK Parti’nin bu taktik hatasını...

Sonuna kadar ve gayet başarılı bir şekilde kullanmıştır.

*

Yani...

Bir “Saadet köpürtmesi” falan söz konusu ise...

Bunun tek sorumlusu AK Parti’dir.

TEMEL FIKRASI

TEMEL Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “He” deseydi...

Bugün Temel Bey’i göklere çıkaranların tümü...

Temel Bey’i yerin dibine batırırlardı.

*

Temel Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “He” deseydi...

Bugün Temel Bey’i yerin dibine batıranların tümü...

Temel Bey’i göklere çıkarırlardı.

*

Kısacası...

Temel fıkrası gibi bir ülkeyiz.

Fakat gülecek halimiz yok.

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