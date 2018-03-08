Özdil'den kadınlara çağrı: Haddinizi bilin...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kadınla ilgili kullandığı ifadelere gönderme yaparak tepki gösterdi.

Erdoğan, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz haberlerinin son dönemde medyada görünür hale gelmesiyle ilgili, "Televizyonların yayınları da bu işi zıvanadan çıkardı. Buradan medyaya sesleniyorum. Lütfen bu yayınlarınızı kesintiye uğratın. Yoksa bu milleti çileden çıkaracaksınız" diye konuşmuştu.

Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın konuşmalarını alıntılayarak; "Değerli kadınlar, lütfen sizler de üzerinize düşeni yapın, kendinizi öldürtürken zıvana çerçevesinde öldürtün, haddinizi bilin, milleti çileden çıkarmayın." diye yazdı.

Özdil'in bugünkü Kadınlar Günü başlıklı yazısı şöyle:

Ayşe… …. ,.. …. .. .. … .. … ……

… Gönül… ….. … . … .. .. …. … ….

Serra… .. … …. ,.. …. .. .. … .. …

…… … … ….. …Hale . … .. .. …. …

…. … ….. …. ,.. …Berna. .. .. … .. …

…… … …Leyla ….. … . … .. .. …. …

…. … .. … …. ,.. …. .. .. Dilek… .. …

…… … … ….. … . … ..Arzu .. …. …

…. … ….. …. ,.. Behiye…. .. .. … .. …

…… … … ….. … . … Ceren.. .. …. …

…. … ….. …. ,.. …. .. .. İlknur… .. …

…… … … ….. … . … .. .. Büşra…. …

…. … ….. Merve…. ,.. …. .. .. … .. …

…Ezgi… … … ….. … . …Açelya .. ..

…. … …. … ….. …. ,.. …. .. .. Gül…

.. … …… … … …Aslı.. … . … .. .. ….

Sema … …. … ….. …. ,.. …. .. .. … ..

… …… … … ….. Hanife… . … .. .. ….

… …. … ….. …. ,.. …. .. .. Fatma… ..

… …… … … ….. … . …Funda .. .. ….

… …. … ….. …Aybüke. ,.. …. .. .. …

.. … …… … … …..Hande … . … .. ..

…. … …. … ….. …. ,.. Vildan…. .. ..

… .. … …… … … ….. … .Canan … ..

.. …. … …. … ….. İpek…. ,.. …. .. ..

… .. … …… … … ….. … . Kübra… ..

.. …. … …. … ….. …. ,.. …Melek. .. ..

… .. … …… … … ….. … . … .. .. ….

Neşe… …. … ….. …. ,.. …. .. .. … .. …

…… … … ….. … . Özlem… .. .. …. …

…. … .. … ….Emine ,.. …. .. .. … .. …

……Seçil … … ….. … . …Ela .. .. ….

… …. … ….. …. ,.. Tülin…. .. .. … ..

… …… … Demet… ….. … . … .. .. ….

… …. … ….. …. ,.. ….Esma .. .. … ..

… …… … … ….. … . … .. .. …. …Elif

…. … ….. …. ,.. …. .. .. … .. … ……

… … …..Hamiyet … . … .. .. …. …

…. … ..Kevser… …. ,.. …. .. .. … .. …

…… … … ….. Muazzez… . … .. .. ….

… …. … ….. …. ,.. …. .. .. … .. … ……

Necla… … ….. … . … .. .. …. … …. …

…..Çiğdem …. ,.. …. .. .. … .. … ……

… … Zehra….. … . … .. .. …. … …. …

….. …. ,.. …. .. .. Ayten… .. … …… …

… …..Meryem … . … .. .. …. … …. …

….. …. ,.. …. .. .. … .. … …Banu… …

… …. ,.. …. .. .. … .. … …… Nisanur…

… ….. … . … .. .. …. … …. … ….. ….

,Serap.. …. .. .. … .. … Vildan……

… … ….. … . … .. .. …. … …. … …..

Bahar …. ,.. …. .. .. … .. … …… …

… ….. … Çağla. … .. .. …. … …. …

….. …. ,.Doğa. …. .. .. … .. … …… …

… ….. … . … .. .. ….Gamze … …. …

….. …. ,.. …. .. .. … .. … …Hatice…

… … ….. … . … .. .. …. … …. … …..

Neriman…. ,.. …. .. .. … .. … …… …

Semiha… ….. … . … .. .. …. … …. …

.. … ….. … . … Tülin.. .. …. … …. …

.. … …. ,.. …. .. .. … .. … Dilara……

… … ….. … . … .. .. …Gülden. … ….

… ….. …. ,.. …Nesrin. .. .. … .. …

…… … … …..Reyhan … . … .. .. …. …

…. … ..Saadet.

*

Asrın liderimiz “kadınlar günü” vesilesiyle “kadına yönelik şiddeti”durdurmak için konuştu, “televizyon yayınları bu işi zıvanadan çıkarıyor, medyaya sesleniyorum, yayınlarınızı kesintiye uğratın, yoksa milleti çileden çıkaracaksınız” dedi.

*

Asrın liderimizin dediğini yaptım, kadınlar günü vesilesiyle kadınların başına gelenleri yazarken “yayınımı kesintiye” uğrattım. Bakın mis gibi oldu, zıvanadan çıkılmadı, şiddet middet kalmadı.

*

Değerli kadınlar, lütfen sizler de üzerinize düşeni yapın, kendinizi öldürtürken zıvana çerçevesinde öldürtün, haddinizi bilin, milleti çileden çıkarmayın.