Cumhuriyet'te bir ayrılık daha!

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından gazetedeki görevden alma ve istifalar sürüyor. Son olarak Canan Coşkun'un da gazeteyle yolları ayrıldı.

Cumhuriyet gazetesinde adliye muhabirliği yapan Canan Coşkun, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Coşkun, Twitter hesabından "Dayanışmanın güzelliğini, kötülüğe hakikatin gücüyle karşı durmayı öğrendiğim okulum Cumhuriyet gazetesinden bugün mezun oldum. Orayı hep güzel hatırlayacağım. Adliye koridorlarında, duruşma salonlarında mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.

Gazeteci Canan Coşkun, temmuz ayında “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yönetim değişikliğinin ardından çok sayıda gazetecinin Cumhuriyet gazetesiyle yolları ayrılmıştı. Gazeteden ayrılan isimler şöyle:

Murat Sabuncu

Bülent Özdoğan

Faruk Eren

Aydın Engin

Çiğdem Toker

Hakan Kara

Musa Kart

Melis Alphan

Ahmet Tulgar

Güray Öz

Tayfun Atay

Erdem Gül

Kemal Can

Bülent Mumay

Ceyda Karan

Mirgün Cabas

Barbaros Şansal

Mahir Ünsal Eriş

Binnaz Saktanber

Zeynep Miraç Özkartal Taner

Ahmet İnsel

Kadri Gürsel

Aslı Aydıntaşbaş

Bağış Erten

Bülent Şık

Müjde Yazıcı Ergin

Kemal Göktaş

Metin Celal

Ayşe Yıldırım

Melis Alpman