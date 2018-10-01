Show TV'de o dizi yayından kaldırıldı

Birol Güven'in yapımcılığını üstlendiği "Keşke Hiç Büyümeseydik" dizisi, dün 4. bölümüyle seyirciyle buluştu. Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği dizinin yeni bölümü, Show TV'de 23.15'te ekrana geldi ve Total'de 62., AB'de ise 41. sırada yer aldı.

Hikâyesi üç ayrı dönemi anlatan dizinin çekimlerinin hafta içi bitirildiği öğrenildi.



İlk 3 haftalık reyting performansı beklentiyi karşılamayan dizinin final bölümünün çekilmemesi ise dikkat çekti. Bu hafta yerine yabancı film yayınlanacak olan dizide Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu ve İrfan Kangı gibi ünlü isimler rol alıyordu.