Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın trafik kazası geçirdi!

Medyaradar ekibinin ulaştığı Aydın, cumartesi meydana gelen kazada omuriliğinin zedelendiğini ve şu an evde dinlendiğini söyledi.

Buket Aydın, durumunun iyi gittiğini ve bu hafta içinde yeniden ekranlara döneceğini de sözlerine ekledi.

Aydın'ın durumu düzelene kadar yerine hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol'un geçmesi bekleniyor.

Ahmet Hakan’ın Ana Haberi bırakmasının ardından NTV’den Kanal D’ye transfer olan tecrübeli sunucu, Mayıs ayından beri Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşuyordu.