Odak dergisi çalışanı 3 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ev baskınlarında Odak dergisi çalışanları Hasan Özdemir, Hüseyin Arlıer ve Eray Zavar’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltılar sonrasında Odak dergisinin internet sitesinde yapılan açıklamada, “Dergimiz yayın hayatına başladığından beri okurlarına ve çalışanlarına yönelik sayısız operasyon, baskı ve tutuklama gördü. . Elbette baskıların yarattığı izleri kapatmak, yeniden toparlanmak zaman aldı. Kimi dönem zor olsa da, dönem dönem bir çoğumuz karamsarlığa düşsek de yılmadan devam ettik, edeceğiz de. Başka bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımız hala canlı ve diri!” ifadelerine yer verildi.