Milliyet gazetesi adliye ve yüksek yargı muhabirliği yapan Türker Karapınar da gazetesinden ayrıldı. Karapınar da Tahincioğlu gibi "Kendi isteğimle ayrılıyorum" ifadesini kullanarak, "Mesleği öğrendiğim, her birinden büyük heyecan duyduğum yüzlerce habere imza attığım Milliyet'teki maceramın sonuna geldim. Kendi isteğimle gazetemden ayrılmaya karar verdim" sözlerini kaydetti.
1 Ekim 2018 13:07
Milliyet'te yaprak dökümü! O isim de ayrıldı
Gökçer Tahincioğlu ile beraber Milliyet'ten bir isim daha ayrıldı.
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