Milliyet'te yaprak dökümü! O isim de ayrıldı

Gökçer Tahincioğlu ile beraber ‏Milliyet'ten bir isim daha ayrıldı.

Milliyet gazetesi adliye ve yüksek yargı muhabirliği yapan Türker Karapınar da gazetesinden ayrıldı. Karapınar da Tahincioğlu gibi "Kendi isteğimle ayrılıyorum" ifadesini kullanarak, "Mesleği öğrendiğim, her birinden büyük heyecan duyduğum yüzlerce habere imza attığım Milliyet'teki maceramın sonuna geldim. Kendi isteğimle gazetemden ayrılmaya karar verdim" sözlerini kaydetti.

Türkiye'nin konuştuğu gazeteci Milliyet'ten ayrıldı