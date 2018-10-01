Ünlü oyuncuya otel odasında cinsel saldırı

Olayın geçtiği şehri, oteli, dizinin ve oyuncunun adını yazmayacağını söyleyen Ali Eyüboğlu, gece 02.30 sularında odasına yemek sipariş eden oyuncunun otel görevlisi tarafından taciz edildiğini iki kişi arasında odada yaşananın cinsel taciz mi, yoksa sözlü taciz veya yanlış anlama mı olduğunu bilemediğini belirtti.

Otel yönetiminin çalışanın işine son verdiğini söyleyen Milliyet yazarı oyuncunun isteği üzerine de yapım şirketinin konakladığı oteli değiştirdiğini belirtti.

İşte Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından "5 yıldızlı otelde oyuncuya taciz" başlıklı o bölüm:

"Anlatacağım olay iki kişi arasında geçti, ama bana kadar geldi. İki kişinin bildiği hiçbir şey “sır” değil çünkü…

25 yaşındaki kadın oyuncu, konakladığı otelin görevlisiyle aralarında geçenleri ekiptekilere, onlar da bana anlattı. Bununla yetinmeyip, otel ve yapım şirketi yöneticileriyle de konuşup, aldığım bilgileri teyit ettim.

Bu bilgiler ışığında olayın geçtiği şehri, oteli, dizinin ve oyuncunun adını yazmayacağım.

Birincisi; genç oyuncunun,mesleğin başında adının “taciz”le anılmasını istememesine saygı duydum. İkincisi, iki kişi arasında yaşanan bu olayın aslı hakkındaki bilgiler, birinin arkadaşlarına anlattıklarıyla sınırlı. Gelelim otelin çalışanını işten çıkardığı, genç oyuncunun da otel değiştirdiği olaya…

Gece 02.30 suları

Genç oyuncunun da aralarında bulunduğu dizi ekibi, gece saat 02.30 sularında konakladıkları otele dönmüş.

Odasına çıkan oyuncu, banyoya girmeden önce oda servisini arayıp, açlığını yatıştırmak için bir şeyler sipariş etmiş.

O banyodayken kapı çalmaya başlamış.

“Oda servisi, siparişinizi getirdim” diyen görevliye banyodan biraz beklemesini ya da tabağı yere koymasını söylemiş.

Orta yaşlı görevli, “Siparişinizi getirdim, adisyonu imzalatmam lazım” diye ısrar edince oyuncu, bornozunu giyip, kapıyı aralamış.

Görevli, orada siparişi teslim edip, imzayı alıp gitmek yerine içeri girmiş.

Odada ne oldu?

İki kişi arasında odada yaşananın cinsel taciz mi, yoksa sözlü taciz veya yanlış anlama mı bilmiyorum. “Orta yaşlı otel görevlisi, adisyonu imzalattıktan sonra birden sarılıp öpmüş kızı” diyen de var, “Adam sarılmaya kalkmış, kız itip, ağlamaya başlamış” diyen de…

Aynı görevli, bir müddet sonra oyuncuyu arayıp, “Yemeğini bitirdin mi? Geleyim mi?” demiş.

Oyuncu, sabahleyin başına gelenleri arkadaşlarına anlatınca, dizi ekibi olayı otel yönetimine aktarıp, gerekenin yapılmasını istemiş.

Otelin odasında kamera yok, ama koridorlarda var.

O kameraların görüntülerini izleyen otel yönetimi, görevlinin siparişi bırakıp, adisyonu imzalatacak makul süreden fazla içeride kaldığını saptamış.

Genç kızdan ve dizi ekibinden özür dileyen yönetim, çalışanın işine son vermiş.

Oyuncunun isteği üzerine yapım şirketi, konakladığı oteli değiştirmiş."