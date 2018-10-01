Milli Gazete'den kriz hamlesi

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete, döviz krizinin ardından kağıt fiyatlarındaki zam nedeniyle okurlarına açıklamada bulundu.

Gazetenin birinci sayfasında yer alan açıklamada “Hepimizin malumu olduğu üzere ülkemizin yaşadığı derin ekonomik kriz ve dövizde yaşanan yüzde 100’e varan artış tamamı ithal olan kağıt ve matbaa sektörünü derinden etkiledi. Gazetelerin en büyük giderlerinden olan kağıtta yaşanan yüzde 100’ü aşan fiyat artışı yayın organlarının tamamını etkiledi. Bu nedenle gazetemizin uzun süredir 1 TL olan fiyatını tüm Milli Gazete ailesinin engin hoşgörüsüne sığınarak bugünden itibaren 1.50 TL’ye yükseltmek durumunda kaldık” ifadeleri yer aldı.