Yasak Elma'ya iki transfer

FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'ya iki isim transfer oldu.

Medyatava - Pazartesi günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan 'Yasak Elma' dizisi, sürpriz isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı 'Yasak Elma' dizisine, Yeliz Şar konuk olurken, Sarpcan Köroğlu kadroya dahil oldu.

Oyuncuların canlandıracağı karakterler şöyle;

Defne (Yeliz Şar), Ender’le (Şevval Sam) yakın arkadaşken Halit’le (Talat Bulut) sevgili olmuş, ve yıllar sonra karşılaştığında, tekrar duyguları harekete geçmiş güzel ve varlıklı bir kadındır.

Kemal (Sarpcan Köroğlu) ise Yıldız’ın (Eda Ece) en büyük aşkı ve bir gün evli kaldığı kocasıdır. Yıllar sonra Yıldız’ın karşısına çıkma sebebi hem ondan intikam almak, hem de ne kadar güçlü olduğunu göstermektir.