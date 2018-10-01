Hadi yarışması neden iptal oldu?

Oyuncu ve sunucu Müge Boz’un sunumuyla internet üzerinden yayınlanan Hadi, yüz binlerce kişinin takip ettiği bir yarışma.

Dün akşam 50 bin TL’lik büyük ödülün verileceği yarışmaya yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Binlerce kişi ödül için yarışmayı beklerken Müge Boz teknik bir sorun yaşandığını belirterek yarışmayı iptal etti.

HADİ'Yİ GEÇ KALDINIZ HATASI İPTAL ETTİRDİ

Yarışmacılar sorulara yanıt vermek isterken ‘Geç kaldınız’ şeklinde bir uyarı ile karşılaştı ve bu duruma itiraz etti. Müge Boz, oyun sırasında rejiden kulağına gelen uyarı sonucu yarışmanın iptal edildiğini açıkladı. Müge Boz’un canlı yayında yaptığı iptal açıklaması dışında Hadi’den resmi bir açıklama yapılmadı.