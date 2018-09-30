NTV'de yaprak dökümü! Ayrılığı böyle duyurdu

1999 yılından beri Doğuş Medya Grubu'nda görev yapan NTV'nin başarılı Haber Yönetmeni Saniye Sağban ile yollar ayrıldı.
Sağban ayrılığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu.
Arkadaşlar NTV'deki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Veda edemediğim bütün arkadaşlarıma buradan sevgilerimi iletiyorum. Herkesin yolu açık olsun.
Doğuş Medya Grubu'nda geçtiğimiz ay 2000 yılından bu yana grupta görev yapan Star TV Görüntü Yönetmeni Cem Sertesen, 1998 yılından bu yana görev yapan NTV Haber Yönetmeni Suna Anaç ile yollar ayrılmış, Kral TV'de çalışan muhabir, montajcı ve kameraman 11 ismin görevine son verilmişti.
Doğuş Medya Grubu'nda önümüzdeki günlerde de ayrılıkların devam edeceği öğrenildi.