Amberin Zaman, yandaş gazeteciyi böyle rezil etti

Taraf gazetesi eski yazarı Amberin Zaman, bir dönem FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen ardından AKP taraftarı mesajlarıyla dikkat çeken Emre Erciş’le olan özel yazışmalarını paylaştı.
Emre Erciş, Twitter’da Amberin Zaman’ı, “ABD&İngiltere Dışişleri, BAE, Ceftus&MEI tarafından finanse edilen FETÖ-PKK yayın organları ve kalemleri” mesajıyla hedef aldı.
Amberin Zaman ise Emre Erciş’e sosyal medyadaki özel yazışmalarıyla karşılık verdi. “Çamur atan şahıs neden Taraf’ta yazmak istedi acaba?” diyen Amberin Zaman, Emre Erciş’in Taraf gazetesinde çalışmak istediğini açıkladı.
İşte o mesajlar: