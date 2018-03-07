Söz dizisine flaş transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı...

Yapımını ‘TIMS&B Yapım’ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, 'Söz' dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Timur Acar dahil oldu.

Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle Pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘Söz’ dizisinde Timur Acar, sürprizlerle dolu bir karakterle seyirci karşısına çıkıyor.

Zeki ve acımasız bir adam

Dizide Timur Acar, zeki ve bir o kadar kötü bir adam olan 'Derman' karakterine hayat veriyor. Narko-Terör ağının başındaki tehlikeli isim olan 'Derman' karakteri, tekinsiz, acımasız, sert ve psikopat bir adamdır. Hayatının en büyük motivasyonu gizliliktir. En yakın adamları dahil henüz yüzünü gören kimse yoktur. Yıllardır yeraltında narko-terör ağını tek başına götürmektedir. Uyuşturucu parası ile terör örgütünün finansmanını sağlamaktadır. Yapılacak eşi görülememiş korkunç saldırıların başaktörü olacaktır.

Tansiyonun iyice yükseldiği Söz'de; Yavuz annesinin katili, Medusa adlı korkunç terör planının da parçası olan, oldukça zeki ve planlı hareket eden Derman ile karşı karşıya gelmesi büyük bir merakla bekleniyor.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı ‘Söz' yeni bölümüyle 12 Mart Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV'de.