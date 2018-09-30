'Medyanın hava delikleri kapatılıyor'

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Ekonomideki çöküşü durduramayan iktidar, gerçeklerin duyulmaması için medyaya baskıyı artırdı. İktidar, ülkemize yaşattığı çöküşü görünmez ve konuşulamaz hale getirmeye çalışıyor" dedi.

Medyada yaşanan hak ihlallerine ilişkin düzenlediği raporun Eylül ayına ilişkin verilerini açıklayan 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Beklenen ZORBA kasırgası aslında medyada esiyor. Medyada tam anlamıyla bir baskı ve yargı kasırgası yaşanıyor" ifadesini kullandı.

ERDEM'İN DAVASINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Raporunu 94 gündür cezaevinde tutulan CHP PM Üyesi, Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem'e ithaf ettiğini belirten Yarkadaş, "Erdem'e yönelik kovuşturmada yaşanan süreç 'Gazeteciler ne yazmış da tutuklanmış?' diyerek aklımızla alay eden iktidar temsilcilerinin yüzünü kızartmak için yeterlidir" dedi.

Gazeteciler açısından Eylül ayının da baskı, dava, gözaltı ve gözdağıyla geçtiğini belirten Yarkadaş, "Baskı fırtınası bu ay tam bir kasırgaya dönüştü. 'Zorba'lığı iliklerimize kadar hissettik" şeklinde konuştu.

"HAVA DELİKLERİ DE KAPATILIYOR"

Gazetecilerin toplumsal olayları halka yansıtmakta giderek zorlandığını belirten Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciler, 3. Havalimanı inşaatı işçilerinin insanlık dışı çalışma koşullarını, Cumartesi Anneleri'nin feryadını, pantolon alamadığı için intihar eden babanın dramını ve 100 yıllık ağacın rant için kesildiğini duyurmaya çalıştığı için gözaltına alınıyor, baskı görüyor ve engelleniyor. İktidara bu da yetmiyor olacak ki; RTÜK eliyle interneti de zaptu rapt altına alan yeni bir sansür mekanizması devreye sokuluyor. Medyadaki tüm hava delikleri kapatılıyor. Halk, bilgiye ve gerçeğe temiz hava gibi hasret kalıyor."

"UTANÇ KARNESİ"

2018 yılının Eylül ayının AKP'nin medya ve özgürlükler karnesi açısından utançla dolu olduğunu belirten Yarkadaş, elindeki verileri ise şöyle özetledi:

"Eylül ayında 84 gazeteci ve basın emekçisi hakim karşısına çıktı. 4 gazeteci gözaltına alındı. 1 yabancı gazeteci tutuklandı. 3 gazeteci hakkında ise soruşturma başlatıldı. 1 gazeteci darp edildi. 2 gazete sansüre uğradı. 8 gazeteci 24 yıl 2 ay hapis cezası; 5 gazeteci ise 29 bin 210 lira para cezası aldı. Birçok kitap yine cezaevlerine alınmadı."

"KAĞIT SIKINTISI VAR"

Gazete ve gazetecilerin uğradığı baskıların bunlarla sınırlı olmadığını belirten Yarkadaş, "AKP ve Saray iktidarının yanlış politikaları medyayı da vuruyor. İthal kağıda mahkum edilen gazeteler kağıt bulmakta sıkıntı çekiyor" ifadesini de kullandı.

Eylül Ayında Yaşanan Hak İhlalleri