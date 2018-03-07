Avlu dizisinin kadrosuna hangi oyuncu katıldı?

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA - Star'ın merakla beklenen yeni dizisi 'Avlu'nun çekimleri sürüyor. Ödüllü yönetmen Yüksel Aksu’nun imza attığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Limon Film’in yapımcılığında Maltepe’de kurulan özel platoda çekilen dizide Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur başlıca rolleri canlandırıyor.

Etkileyici sahnelerin yer aldığı ilk tanıtımları seyirciden tam not alan dizinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katıldı. Son olarak 'Nerdesin Birader' dizisinde rol alan Deniz Can Aktaş, 'Avlu'nun güçlü ekibine dahil oldu.

24 yaşındaki genç yetenek 'Avlu'da Kudret rolüne hayat veren Nursel Köse’nin oğlu rolüyle seyirci karşısına çıkacak.



