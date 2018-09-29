29 Eylül 2018 12:54

'RTÜK; dokunma yanarsın'

'RTÜK; dokunma yanarsın'
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmeliği oy çokluğuyla kabul etti.
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Açık olmayan ve muğlak ifadelerle yazıldığı eleştirileri olan yönetmeliğin ardından uzmanlar tarafından "Türkiye, Netflix'i yasaklayan ilk ülke olabilir" yorumları yapıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Netflix'e yönelik RTÜK'e şöyle seslendi: Yani demem o ki RTÜK! Dokunma yanarsın"

Ahmet Hakan'ın RTÜK’ün yeni yönetmeliğine ilişkin yapılan yorumları değerlendirdiği yazısı şu şekilde:

"Dokunma Yanarsın

RTÜK’ün aldığı bir kararı yorumlayan uzmanlar şöyle diyorlarmış:

“Türkiye Netflix’in ilk engellendiği ülke olabilir”.

Çevremde Netflix dizilerine meftun öyle tipler var ki...

Böyle bir gelişme karşısında üzerlerine benzin döküp kendilerini yakabilirler.

Yani demem o ki RTÜK!

Dokunma yanarsın."

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