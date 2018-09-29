Açık olmayan ve muğlak ifadelerle yazıldığı eleştirileri olan yönetmeliğin ardından uzmanlar tarafından "Türkiye, Netflix'i yasaklayan ilk ülke olabilir" yorumları yapıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Netflix'e yönelik RTÜK'e şöyle seslendi: Yani demem o ki RTÜK! Dokunma yanarsın"
Ahmet Hakan'ın RTÜK’ün yeni yönetmeliğine ilişkin yapılan yorumları değerlendirdiği yazısı şu şekilde:
"Dokunma Yanarsın
RTÜK’ün aldığı bir kararı yorumlayan uzmanlar şöyle diyorlarmış:
“Türkiye Netflix’in ilk engellendiği ülke olabilir”.
Çevremde Netflix dizilerine meftun öyle tipler var ki...
Böyle bir gelişme karşısında üzerlerine benzin döküp kendilerini yakabilirler.
Yani demem o ki RTÜK!
Dokunma yanarsın."
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