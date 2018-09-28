Bir gazeteciye daha Erdoğan'a hakaret suçundan ceza

Yayınına son veren Ortakhaber.com adlı haber sitesinin sahibi ve yöneticisi gazeteci Metin Gülbay sitede Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde açılan davalarla ilgili bir haberi bir başka siteden alıntılayarak yayımladığı için "cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla 442 gün ceza aldı.

Savunmasında haberin belediye başkanlığı yaparken Erdoğan'ın karşılaştığı davalarla ilgili olduğunu belirten gazeteci Metin Gülbay 24 yıl öncesi açılan davalarla ilgili bir haberi yayımlamanın nasıl cumhurbaşkanına hakaret davasına çevrilebileceğini sordu. Gülbay'ın vekili Avukat Ersan Barut son duruşmada yargıcın esas hakkındaki savunmasına ilişkin sorusuna "... birçok ulusal medya organında müvekkilimin yayımladığı hususlarda yayınlar yer almaktadır. Yayınlar bire bir aynıdır. Hali hazırda da bunların hepsi yayındadır. Herhangi bir şikayet ve cezalandırma söz konusu olmamıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini istiyorum" dedi.

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın yargıcı Adem Derin kararı açıkladı. Buna göre gazeteci Gülbay Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği için TCK'nin 299/1 maddesine göre 1 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca suç alenen işlendiğinden TCK'nin 299/2 maddesine göre ceza takdiren altıda bir oranında artırılarak 1 yıl iki aya çıkarılmasına, sanığın yargılama sürecindeki davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezadan 5237 sayılı TCK 61/1 maddesi gereği 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Ayrıca aynı haberde adı geçen dönemin İDO Müdürü Binali Yıldırım ve yine o dönemde Albayraklar'da çalışan Nurettin Canikli'nin de "hakaret etti" şikayetleri dolayısıyla gazeteci Gülbay'a TCK 125/1,3/a maddesi uyarınca 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, bu cezanın da alenen işlenmesi dolayısıyla TCK'nin 125/4 maddesi gereğince altıda bir oranında artırılarak 425 güne çıkarılmasına ve "tek bir eylemle birden fazla mağdura yönelik atılı suçu işlediği anlaşıldığından" TCK 43/2 uyarınca 1/4 oranında artırılarak 531 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanık hakkında iyi hal indirimi yapılarak toplam 442 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve bunun da 8840 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verildi.

Mahkeme gazeteci Gülbay'ın daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olması dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.