Can Dündar'dan hodri meydan: Mesleği bırakırım

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği basın toplantısı esnasında "Can Dündar bir ajan, iadesini istemek en doğal hakkımız" ifadelerini kullanan Erdoğan'a cevap vererek şunları söyledi:

Merkel ve Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması

"Erdoğan, kendisine soru sorulmasını istemeyen bir lider ve basın toplantısına katılacak kişileri de kendisi belirlemek istedi. Ben de diğer gazeteciler gibi basın toplantısını izlemek üzere başvurdum, akreditasyonumu aldım ve dolayısıyla basın toplantısına katılmaya karar verdim. Daha sonra Erdoğan'ın bundan hoşlanmadığını öğrendim. Aslında Erdoğan eğer ben basın toplantısına katılırsam kendisinin bu basın toplantısını boykot edeceğini söylemiş. Bu bilgiyi Alman makamları da konfirme etti. Bir liderin bir gazeteci yüzünden toplantı iptal etmesi Alman meslektaşlarıma garip gelebilir ancak böyle bir yüzleşme Erdoğan'ın istemediği bir şey.

'YAŞANACAK SKANDALA TARAF OLMAK İSTEMEDİM'

Ben de bunun üzerine basın toplantısına gitmemeye karar verdim. Birincisi, bir gazeteci olarak haber olmak istemedim, ikincisi bir diplomatik skandalın parçası olmak istemedim, üçüncüsü, orada yaşanacak diplomatik skandala taraf olmak istemedim. Ama asıl önemlisi, Erdoğan'ın bunu alman gazetecilerden gelecek sorulardan kaçınmak için bir bahane olarak kullanacağını anladım ve buna fırsat vermek istemedim. Önemli olan soruların sorulmasıydı, kimin sorduğu ikinci plandaydı. Ama Erdoğan'ın bu tavrı bile basın özgürlüğü kavramından ne kadar uzak olduğunu ve gerçek gazetecilerden gelecek sorulardan ne kadar korktuğunu ortaya koydu.

'İLİŞKİLERİN İYİLEŞMESİNDEN YANAYIM'

Ben Türkiye ve Almanya'nın ilişkilerinin iyileşmesinden yanayım. Ama bir koşulla. Almanya, dmeokratik ve basın özgürlüğün olduğu bir Türkiye ile eşit müzakere edebilir. Hukukun üstünlüğü olmazsa yalnızca biz gazeteciler değil, Türkiye'de yatırım yapacak alman yatırımcılar da zarar görür. Benim bugün basın toplantısında izlediğim Erdoğan, yıllardır duyageldiğim Erdoğan'dan farklı biri değildi. Ne basın özgürlüğü, ne de demokratik reformlar konusunda en ufak bir ipucu vermedi.

'KANITLARSA MESLEĞİ BIRAKACAĞIM'

İzlediyseniz, Erdoğan beni basın toplantısında ajanlıkla suçladı. Öncelikle Sayın Başbakan Merkel'e bu konuda Erdoğan'la aynı fikri paylaşmadığını söylediği için teşekkür etmek istiyorum. Erdoğan, basın toplantısında dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. Erdoğan benim ajan olduğumu kanıtlarsa mesleği bırakacağım.

Yayınladığımız görüntüler ise devletin kendi çektiği görüntüler. Burada yargılanması gereken gazeteciler değil, operasyonu yapanlar olması gerekenler olduğunu biliyorum."

NE OLMUŞTU

Dündar, Berlin'de bugün resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı basın toplantısına katılacağını bildirmesi krize yol açmış, toplantının gerçekleşmeyeceğine yönelik iddialar üzerine ise Dündar basın toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, basın toplantısında Can Dündar hakkında "Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, 5 yıl 10 aya mahkum edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. Türk yargısına göre bir mahkumdur. İadesini istemek en doğal hakkımızdır" ifadelerini kullanmıştı.