Cumhuriyet'ten ayrılan yazarın yeni adresi belli oldu

Melis Alphan'ın ilk yazısı 1 Ekim 2018'de yayımlanacak.

Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından gazete ile yolları ayrılan ilk isim olan köşe yazarı Melis Alphan, Mayıs ayında Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlamıştı. Ancak Alphan, Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nda yönetim değişikliğinin ardından buradan da istifa etmişti.

Melis Alphan kimdir?

Gazetecilik mesleğinin Radikal isimlerinden Melis Alphan 1978 yılında dünyaya geldi. İzmir Amerikan Koleji ardından Londra’da London Institute’ta Lisans eğitimini tamamladı.

Radikal Gazetesi bünyesinde 2001 yılında gazetecilik mesleğine adım atmıştır. Mesleğe muhabir olarak başlayan Melis Alphan daha sonra Milliyet’te muhabirlik ve editörlük yapmış, 2009 yılında ise Hürriyet’te çalışmaya başlamıştır.

Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaya başlayan Melis Alphan bugüne kadar Gazeteciler Cemiyeti’nin En İyi Röportaj Ödülü ile birlikte bir çok gazetecilik ödülünün sahibi olmuştur. Ayrıca Peki Konuşalım ve Moda Moda Dedikleri isimli iki kitabın yazarıdır.

Gazeteci, yazar Melis Alphan, Mart 2018’de Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satışına dek Hürriyet Gazetesinde köşe yazarlığı yapmayı sürdürdü. Bir dönem Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yardımcısı olarak görev yapan Umut Alphan ile evlidir. Alphan, ana akım medyada kadın sorunu ve LGBTİ haberini en sık gündeme getiren isimlerden biriydi.