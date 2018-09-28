Ahu Özyurt'un yeni adresi belli oldu

Sputnik Haber Ajansı’nın Türkiye’deki başarılı radyo yayıncılığı kadrosuna CNN Türk’ten ayrılan tecrübeli bir isim de katıldı.

Mayıs ayına kadar CNN Turk’te hem kuşak sunuculuğu hem de “Türkiye’nin Gündemi” tartışma programının moderatörlüğünü yapan, Türkiye’nin ünlü ekran yüzlerinden, deneyimli gazeteci Ahu Özyurt, artık hafta içi her gün saat 15:00’te Radyo Sputnik’te (RS FM) “Fotoğrafın Tamamı” isimli kuşağı sunacak.

Siyasi haberler, günlük hayat, ekonomi, sanat, magazin hatta popüler tarih konularını da dinleyicilerle buluşturacak olan program 1 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Radyo Sputnik, İstanbul (97.8), Ankara, (96.2) İzmir (91.0), Bursa (101.4) ve Kocaeli’de (90.2) karasal yayınla dinleyicisiyle buluşurken, karasal yayının olmadığı kentlerde, radyo yayınları, Sputnik Haber Portalı’ndan da dinlenebiliyor.

Ahu Özyurt Kimdir?

Ahu Özyurt, CNN Turk’teki 15 yıllık kariyerinde sunuculuk, şef editörlük ve Washington Temsilciliği görevlerini yürüttü. Columbia Üniversitesi’nden Master Derecesi bulunan Özyurt’unObama: Bir Kusursuz Fırtına ve Gece Görüşü isimli iki kitabı bulunuyor.Özyurt, halen Milli Savunma Üniversitesi’nde Doktora yapıyor.