Acun Ilıcalı'nın kanalında şok ayrılık

Sunucu Seda Akgül, geçtiğimiz Ağustos ayında TV8’den ayrılarak Kanal D’ye transfer olmuştu. Derya Tuna, Hande Ataizi ve Eylül Öztürk’le birlikte hafta içi her sabah Kanal D’de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programıyla ekranlarda olan Seda Akgül, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı.
“BAZEN YOL BİTİYOR VE BIRAKMAK GEREKİYOR”
Akgül, iki aydır Kanal D ekranlarında yayınlanan 4 Kadın Zamanı’na bugün yayınlanacak yeni bölümle son noktayı koymayı planlıyor. Akgül bu kararını ise sosyal medya sayfası üzerinden bir video paylaşarak takipçilerine duyurdu ve şu satırları paylaştı: “Her tercih bir vazgeçiştir… Her bitiş bir başlangıçtır… Ben hayatımda sadece mesleğimi sevdim çünkü en iyi yapabildiğim şey konuşmak. Birbirimizi çok özlemeden buluşmak dileğiyle…”