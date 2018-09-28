Fatih Altaylı: Hayallerimiz suya düştü

Almanya'nın turnuvaya ev sahipliği yapacağı duyurulurken Türkiye'nin nerede hata yaptığı tartışma konusu oldu. Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı EURO 2024 kararını köşesine taşıdı.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı:

"2024 Avrupa Şampiyonası’nı düzenleme hayalimiz suya düştü.

Son adaylığımızda yine bir Avrupa devi Fransa ile çekişmiş, Platini’nin başkanlığına rağmen tek oy farkla, 7’ye 6 kaybetmiştik.

Bu sefer fark daha büyük.

Türkiye diyen 4 kişi var, Almanya diyen 12.

Son birkaç haftadaki gelişmeler, sonucun böyle olacağını gösteriyordu.

Almanya’da bu turnuvaya kamuoyu desteği olmamasına rağmen organizasyon Almanya’ya verildi.

Ama dediğim gibi şaşırtıcı değil.

Farkın bu kadar büyük olmasının nedeni ne biliyor musunuz peki?

Ben size söyleyeyim, Türkiye zaten bu turnuvayı düzenleme arzusunu son birkaç ayda kaybetmişti.

Ekonomideki gelişmeler, kimi yatırımların durdurulmasına yönelik alınan kararlar arasında “Yahu şimdi bu işi de başımıza sarmayalım” havası egemen olmaya başlamıştı.

Bazı statların yenilenmesi, organizasyon için harcanacak birkaç milyar dolarlık bütçe Türkiye’nin bugünkü koşullarında çok uygun görülmüyordu.

Bu yüzden de Türkiye son dönemde bu işe fazla asılmadı.

Oluruna bıraktı.

Oluruna bıraktırıldı.

Bu nedenle de fark büyük oldu."