Julian Assange, Wikileaks’teki görevinden ayrıldı

Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’ı en çok arananlar listesine eklemişti.

Wikileaks’ın yayınladığı ABD istihbarat belgeleri dünyada büyük sarsıntı yaratmış, ABD ise bu belgeleri yayınlayan Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’ı en çok arananlar listesine eklemişti.

CIA ajanlarının kumpası

İngiltere’ye kaçan Julian Assange ise burada, daha sonra CIA ajanı oldukları anlaşılan iki kadın tarafından cinsel saldırı suçlamasına maruz kalmış ve İngiliz mahkemeleri Assange için yaklama kararı çıkarmışken Assange Londra’daki Ekvator büyük elçiliğine sığınmıştı.

7 yıldır Ekvator büyükelçiliğinde sığınmacı konumunda olan Assange ilk başta elçilik binasında konfor içinde yaşarken, Ekvator’da iktidar değişip ABD yanlısı bir hükumet başa geldiğinden beri Assange’ın hayatı hiç kolay geçmiyor. Yeni hükumet Assange’ı resmen kovamıyor ancak binadan ayrılması için internet bağlantısını keserek dış dünya ile bağlatısını engelledi.

Uzun süredir internet erişimi olmayan Assange ise bugün artık Wikileaks’ın Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

Wikileaks’ın yeni yazı işleri müdürü ise İzlandalı gazeteci Kristinn Hrafnsson olacak.