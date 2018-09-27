Ünlü sunucu tek celsede boşandı!

Serdar Cebe, diş hekimi eşi Pınar Cebe ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Kanal D Ana Haber'in eski sunucusu Serdar Cebe, diş hekimi eşi Pınar Cebe ile anlaşmalı olarak tek celse de boşandı. Çiftin kızları Zeynep Cebe'nin velayeti annede kalırken, çift birbirinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

Ünlü sunucu Serdar Cebe ve diş hekimi eşi Pınar Cebe, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandıkları öğrenildi.

Çocuklarının velayeti anneye verildi

Ünlü sunucu Serdar Cebe ve diş hekimi eşi Pınar Cebe çifti, geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanmak istedi. Çift, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan etti ve imzalanan protokole göre çiftin kızları Zeynep Cebe’nin velayeti anne Pınar Cebe’de kaldı.

Nafaka talep etmediler

Çiftin, İstanbul’da bulunan evi, Pınar Cebe’ye devredilirken, çift birbirinden nafaka talebinde bulunmadı. Bunun yanı sıra Serdar Cebe, kızı Zeynep Cebe’nin bütün masraflarını karşılayacak. Ayrıca Pınar Cebe, boşandığı eşi Serdar Cebe’nin soyadını kullanmaya devam edecek. Çift’in özel bir bankada bulunan bir miktar birikmiş parası da ikili arasında bölündü.